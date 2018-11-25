واشنطن تغلق معبرا حدوديا مع المكسيك

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الأحد إغلاق معبر حدودي يصل بين مدينتي سان دييغو في ولاية كاليفورنيا ومدينة تيخوانا المكسيكية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن محاولة مئات المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى الأحد عبور الحدود في مدينة تيخوانا باتجاه الأراضي الأميركية.

وقام عدد من المهاجرين بالتوجه إلى الحاجز الحديدي على المعبر الحدودي وحاولوا اجتيازه.

وأعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود على تويتر أنه تم تعليق العبور في الاتجاهين في معبر سان يسيدرو.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر بنشر ستة آلاف جندي على الحدود مع المكسيك لمنع المهاجرين من دخول البلاد.