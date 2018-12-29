إغلاق مطار هانوفر بعد اقتحامه بسيارة

أوقفت السلطات في مطار هانوفر في ألمانيا الرحلات الجوية السبت بعدما قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن تتمكن الشرطة من اعتراضه والقبض عليه.

وقالت شرطة هانوفر على تويتر "الرحلات الجوية متوقفة حاليا" مضيفة أن الرجل دخل بسيارته إلى منطقة توقف الطائرات في حوالي الساعة (14:40 ت.غ.).

وتابعت "التحقيق في الدافع وراء الواقعة مستمر".

وذكرت صحيفة بيلد اليومية أن سيارة الرجل تحمل لوحة أرقام بولندية.

وقالت إن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كان الرجل مختلا عقليا أو وقع تحت تأثير المخدرات أو كان يرغب في تنفيذ هجوم أو أن شخصا آخر ساعده في الدخول بسيارته إلى المنطقة التي يتم فيها إنزال الركاب من طائراتهم.