إغلاق جزئي لحائط المبكى بعد سقوط صخرة

أعلنت بلدية القدس إغلاق جزء من حائط المبكى صباح الاثنين بعد سقوط حجر يزن 100 كيلوغرام.

وقال رئيس بلدية المدينة نير بركات في بيان إن "الحجر سقط قرب امرأة دون إصابتها".

وأضاف "ستتولى هيئة الآثار التحقق من عدم وجود أي خطر قبل السماح مجددا بفتح الموقع".

وسقط الحجر في القسم المختلط حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معا.

ويعتبر اليهود حائط المبكى الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70 للميلاد.

ويعد الحائط من أقدس الأماكن لدى اليهود، فيما يعتبره المسلمون جزءا من الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة.