إغلاق السفارة الأميركية في تونس الاثنين

أعلنت السفارة الأميركية في تونس إغلاق أبوابها يوم الاثنين لدواع أمنية، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

ولم تدل السفارة بتفاصيل أخرىن أو ما إذا كان الإغلاق سيستمر إلى ما بعد الاثنين.

وقالت السفارة ستبقى تستقبل رعايا بلادها للحالات الطارئة.

وشهدت تونس الخميس الماضي تفجيران نفذهما انتحاريان من تنظيم داعش في تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

من جهة أخرى، كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما) قد تعرض لوعكة صحية حادة الخميس، فيما قال نجله السبت "إنه لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية.

وتثير الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري بخاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.