إعلان الخسائر الأميركية في العراق وسوريا

أصدرت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أول حصيلة رسمية عن حصيلة الخسائر البشرية الأميركية في كل من العراق وسوريا، وذلك منذ آذار / مارس عام 2003 وحتى نهاية كانون الثاني/يناير 2019.

وجاءت الأرقام الرسمية، وهي الأولى منذ أكثر من عام، والتي وزعها مكتب المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيكا ماكسويل على الشكل الآتي:

أ - في العراق:

- 4384 جنديا أميركا قُتلوا في عمليات حربية.

- 32180 جريحا أصيبوا في عمليات حربية.

ب - في سوريا:

- 6 جنود أميركيين قتلوا في عمليات حربية.

- 28 جريحا خلال عمليات حربية.