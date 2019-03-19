فيسبوك متهم بالتمييز

تعكف فيسبوك على تسوية قضايا مع منظمات مجتمع مدني وأخرى عمالية تتعلق بالإعلانات التي تميز بين المستخدمين.

واستبعدت فيسبوك، حسب سي أن أن، ظهور إعلانات تتعلق بالسكن أو الوظائف وحتى الائتمان المالي، بناء على العمر والجنس والعرق، في ما يعد خرقا للحقوق المدنية.

وتواجه شبكة فيسبوك خمس قضايا رفعتها منظمات مختلفة خلال السنوات 2016-2018.

وقالت فيسبوك في بيان صحافي إنها تعتزم إطلاق منصة جديدة للإعلانات، تقلل من خيارات الجهات المعلنة في ما يتعلق بالاستهداف بناء على الجنس أو العمر أو الدين أو العرق وحتى الموقع الجغرافي.

وأشارت إلى أن نسخة تجريبية من المنصة الجديدة ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، وستترافق مع ميزة جديدة للمستخدمين في أميركا إذ يمكنهم البحث عن الإعلانات المختلفة.

وكان تحقيق استقصائي أعدته "نيويورك تايمز" بالتعاون مع "بروبابليكا" في 2017 قد كشف أن عديدا من إعلانات التوظيف على شبكة فيسبوك كانت تستهدف مجموعات من المستخدمين في عمر محدد، ما دفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي في مرحلة لاحقة لتقديم شكوى ضد فيسبوك.