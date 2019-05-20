إعادة محاكمة متهمي 'شرطة الشريعة' بألمانيا

مثل سبعة رجال متهمين بالتظاهر بأنهم "شرطة شرعية" في ألمانيا الاثنين أمام القضاء للمرة الثانية، بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الزي الموحد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه" إن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و37 عاما، لم يردوا على التهم الموجهة إليهم مع بدء إعادة المحاكمة في فوبرتال.

وخرجت المجموعة إلى شوارع فوبرتال عام 2014، مرتدية سترات برتقالية تحمل عبارة "شرطة الشريعة" ووزعت منشورات تعلن أن المنطقة " خاضعة للشريعة الإسلامية" حيث تم حظر الكحول والموسيقى والمواد الإباحية.

وتمت تبرئة المتهمين في 2016 عندما وجد القضاة أنه لا يمكن تصنيف السترات كزي موحد ولم يكونوا مروعين. بيد أن محكمة فيدرالية أمرت بإعادة المحاكمة.