إصابة طلاب في إطلاق نار بمدرسة أميركية

أعلنت هولي نيكولسون كلوث نائبة قائد شرطة مقاطعة دوغلاس بولاية كولورادو في مؤتمر صحافي إن سبعة طلاب، وربما ثمانية، أصيبوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرستهم بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت السلطات المحلية إنه تم القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في إطلاق النار.

ويقوم أفراد الشرطة بمعاينة غرف المدرسة لتأمينها، فيما وردت تقارير عن وجود مشتبه به ثالث لا يزال طليقا.

وتم إخلاء طلاب المدرسة بواسطة حافلات إلى منطقة مجاورة.

تحديث 21:52 ت.غ

أصيب شخصان على الأقل بجروح في إطلاق نار وقع حوالي الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء بمدرسة في ولاية كولورادو.

وأعلنت السلطات المحلية القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في إطلاق النار.

وكانت متحدثة باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة دوغلاس التي تقع فيها المدرسة قد ذكرت أنه ربما يوجد مشتبه فيه ثالث.

وذكر مكتب قائد الشرطة في تغريدة أنه يجري في الوقت الحالي تحديد هوية مطلقي النار.

ويتولى المحققون تفتيش المدرسة للعثور على أدلة ومعرفة ملابسات الحادث.

وشوهدت سيارات الإسعاف والمطافئ في مكان المدرسة.