إطلاق نار خارج السفارة الأميركية في أنقرة

أطلق مسلحون مجهولون النار على كابينة أمنية خارج السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة.

وقال مسؤولون إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر مكتب محافظ أنقرة في بيان أن ست رصاصات أطلقت من سيارة بيضاء متحركة نحو السفارة في الساعة (2.30 ت.غ.)، وأن ثلاث رصاصات استقرت في البوابة وحطمت نافذة.

وقال إن التحقيق مستمر ولم يتم التعرف بعد على المشتبه بهم.

وشكر المتحدث باسم السفارة ديفيد غاينر قوات الشرطة على "تحركها السريع"، وقال إنه لم ترد تقارير بوقوع إصابات.

وأغلقت السفارة الأميركية أبوابها هذا الأسبوع حيث تحتفل تركيا بعيد الأضحى.

وشابت التوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن قضية القس الأميركي أندرو برونسون، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك.

وشهدت الليرة التركية انهيارا في سعر الصرف أمام الدولار بسبب اختلالات هيكلية في الاقتصاد.

ويواجه برونسون الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بعد أن أمضى عاما ونصف العام في السجن عقوبة بالسجن 35 عاما.

ودعا ترامب للإفراج الفوري عنه وهدد بفرض مزيد من العقوبات.