إطلاق نار أمام مسجد في فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة بريست في شمال غرب فرنسا.

ووقع الحادث بعيد الساعة 16:00 (14:00 ت.غ) خارج مسجد السنة في بريست، وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقا من دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق.

وقال مركز الشرطة إن الجريحان نقلا إلى المستشفى، وقالت وسائل إعلام محلية إن إمام المسجد أحدهما.

وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن أحد الجريحين أصيب في صدره والثاني في ساقه، مشيرة إلى أن الرصاص المستخدم في الهجوم من عيار تسعة ملم.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستنير في تغريدة على موقع تويتر "تمت تعبئة أجهزتنا لاستجواب الشخص الذي أطلق العيارات النارية التي أصابت شخصين أمام مسجد بونتتيزين في فريست".

وتابع أنه طالب من الأجهزة الأمنية تعزيز مراقبة دور العبادة في البلاد.

وأوردت نيابة باريس أن دائرتها لمكافحة الإرهاب تجري تقييما للوضع بالتنسيق مع نيابة بريست.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية صورا من الموقع.