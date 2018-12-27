سقوط قذائف في المنطقة الخضراء

رفض مسؤول في الخارجية الأميركية الخميس تأكيد الأنباء التي تحدثت عن تعرض السفارة الأميركية في بغداد للقصف ليل الأربعاء الخميس.

وقال المسؤول في تصريح لقناة "الحرة" إن الوزارة "لا تعلق على قضايا متصلة بالأمن".

وأفاد مراسل "الحرة" في بغداد بإطلاق صافرات الإنذار بعد سماع دوي انفجارين في المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ليل الأربعاء الخميس.

وأضاف نقلا عن مصدر في السفارة أن "الموظفين الأميركيين حاليا في حالة إنذار في انتظار التعليمات".

ونسبت وسائل إعلام محلية لمصادر أمنية قولها إن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، وأن قوات الأمن العراقية بدأت حملة للبحث عن مطلقي القذيفتين.

وجاء القصف بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة قام بها الرئيس ترامب للقوات الأميركية في قاعدة عين الأسد العسكرية الواقعة بمحافظة الأنبار على بعد حوالي 100 كيلومتر من بغداد.