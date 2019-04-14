إطلاق سراح 10 ناشطين جزائريين  

أطلقت الشرطة الجزائرية سراح 10 ناشطين في حركة شبابية وحزب يساري ليل السبت الأحد بعد ساعات على توقيفهم لدى محاولتهم التظاهر "تنديدا بقمع مسيرة يوم الجمعة"، وفق ما أكدت جمعية تجمع شباب الجزائر.

وأوقف الناشطون واقتيدوا إلى مركز أمن بعيد عن وسط العاصمة بينما كانوا يستعدون للتجمع في ساحة البريد المركزي مركز الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير.

وكتب حكيم عداد الأمين العام السابق للجمعية على صفحته في فيسبوك "تم إطلاق سراحنا في انتظار أن نصبح أحرارا".

ويتجمع الشباب كل يوم في الساعة الخامسة تنديدا "بالقمع ومنع التظاهرات" خلال أيام الأسبوع، وفق نائب رئيس جمعية تجمع شباب الجزائر.

وصباح الأحد غيرت الشرطة الجزائرية تموضعها في وسط العاصمة واحتلت ساحة البريد المركزي نفسها لمنع التجمع فيها.

وبعد أسابيع من التظاهرات، اضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتنحي في الثاني من نيسان/أبريل بعد 20 سنة من الحكم، غير أن المحتجين لم يكتفوا بذلك إذ يطالبون برحيل "النظام" بكل مكوناته وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح (77 سنة).