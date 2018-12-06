إطلاق سراح سعد لمجرد بكفالة

تداولت مجموعة من وسائل الإعلام نقلا عن موقع "var matin" الفرنسي خبر إطلاق سراح الفنان المغربي، سعد لمجرد الذي تمت إعادة توقيفه في الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة ارتكابه أفعالا تندرج في إطار جريمة الاغتصاب.

وذكرت مصادر إعلامية أن لمجرد تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 75 ألف يورو (أكثر من 75 ألف دولار أميركي)، على ألا يغادر التراب الفرنسي وأن يبقى تحت المراقبة القضائية.

الخبر أكده محامي لمجرد جون مارك فيديدا لموقع "لو سيت أنفو"، إذ قال إن الفنان المغربي غادر السجن مساء الأربعاء "في انتظار استكمال إجراءات التحقيق".

وكان عدد من أصدقاء الفنان المغربي قد تداولوا مساء الأربعاء تدوينات وتغريدات أعلنوا فيها الخبر وعبروا عن سعادتهم به، كالإعلامي عماد الهواري الذي نشر تدوينة قال فيها "أعلن لكم خروج المعلم سعد المجرد من السجن مع بداية مساء الليلة" مضيفا أن "هناك مؤشرات إيجابية جدا بالبراءة".

الفنان اللبناني زياد برجي نشر بدوره صورة للمجرد عبر حسابه على "إنستغرام" وأرفقها بتدوينة قال فيها "مبروك يا صديقي، كان شكي بمحلو وكنت ناطر بس خبر البراءة".

وكان القضاء الفرنسي قد وجه للمجرد في شهر آب/أغسطس الماضي تهمة الاغتصاب بناء على شكاية تقدمت بها شابة قالت إنه اعتدى عليها في مدينة سان توربيه جنوب فرنسا، مع العلم أن لمجرد قد سبق له أن واجه في فرنسا تهما مماثلة أواخر عام 2016 وتم اعتقاله على إثرها لمدة قاربت الستة أشهر قبل إطلاق سراح مشروط في نيسان/أبريل 2017.

المصدر: أصوات مغاربية