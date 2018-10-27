Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

إطلاق النار في بنسلفانيا.. كل ما نعرفه عن المشتبه به

عناصر الشرطة قرب موقع إطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المشتبه به في حادث إطلاق نار داخل كنيس يهودي في مدينة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا هو روبرت بورز.

وقالت شبكة "سي بي أس" أن بورز يبلغ من العمر 48 عاما، وأن نشاطه الإلكتروني أظهر نشره لتهديدات معادية للسامية الأسبوع الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وهذا ما نشرته وسائل الإعلام الأميركية حول بورز حتى الآن:

- الشرطة تقول إن بورز صرخ قائلا "كل اليهود يجب أن يموتوا" أثناء إطلاق النار بشكل عشوائي داخل كنيس "شجرة الحياة".

- تبادل المشتبه به إطلاق النار مع الشرطة خلال وجوده في الطابق الثالث في الكنيس قبل أن يتم احتجازه.

- بورز مستخدم دائم لشبكة اجتماعية تدعى "غاب"، وهو دائما ما ترتبط بالقوميين البيض والمتطرفين.

- نشر المشتبه به على شبكة "غاب" عشرات الرسائل المعادية للسامية خلال الشهر الماضي، من بينها رسائل تنكر الهولوكوست ورسائل تتحدث عن نظريات مؤامرة متعلقة باليهود.

- بورز كان نشطا على تويتر، لكن حسابه أغلق مباشرة بعد حادثة إطلاق النار.

آخر منشور للمشتبه به على شبكة "غاب"
آخر منشور للمشتبه به على شبكة "غاب"

- انتقد في آخر منشور له على 'غاب' قبل إطلاق النار، مؤسسة يهودية غير ربحية تعني بمساعدة اللاجئين تدعي HIAS.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG