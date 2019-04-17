التلفزيون ضد الإنترنت.. معركة تعديل الدستور بمصر

ويتهم المعارضون السلطات المصرية بمحاولة حجب الموقع للتغطية على أعداد الرافضين لتلك التعديلات، حسب ما يقول الكاتب الصحفي خالد البلشي لـ"موقع الحرة".

أطلق معارضون لتعديل الدستور في مصر موقعا تحت عنوان "باطل" في إطار حملة لجمع توقيعات إلكترونية بلغت المشاركة فيها مئات الآلاف.

وتتيح التعديلات التي أقرها البرلمان المصري الثلاثاء للرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حتى عام 2030، في حين أن فترة رئاسته الثانية والأخيرة، حسب الدستور الحالي، تنتهي في 2022.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء على هذه التعديلات في مؤتمر صحافي الأربعاء، فيما كشفت صحيفتا الشروق و"الوطن" أن الاستفتاء سيجرى ما بين السبت والاثنين المقبلين، حسب مصادر قضائية.

حملات ولافتات

عماد محروس كان من بين 531 نائبا برلمانيا وافقوا على التعديلات التي ستطرح للاستفتاء من أصل 554 نائبا حضروا التصويت.

ويقول محروس لـ "موقع الحرة" إنه وافق على التعديلات "من أجل الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة"، مضيفا "الرئيس السيسي رجل وطني استطاع أن يقود البلاد في وقت تواجه فيه حربا وإرهابا".

ويترأس السيسي، وهو وزير دفاع سابق، مصر منذ عام 2014 بعد أن أزاح سلفه الإسلامي محمد مرسي في العام 2013 إثر تظاهرات جماهيرية حاشدة طالبت برحيله، وقد تمكن من الفوز بسهولة بالانتخابات الرئاسية في 2014 بنسبة 96.9 بالمئة.

وفي آذار/مارس 2018 فاز السيسي بولاية رئاسية ثانية بنسبة تجاوزت 97 بالمئة، في انتخابات غاب عنها منافسون.

وفي مقابل الحملات التلفزيونية، واللافتات التي انتشرت بكثرة في الشوارع والميادين الرئيسية في مصر، والمؤيدة للتعديلات من قبل أن يوافق البرلمان عليها بشكل نهائي الثلاثاء، يحاول المعارضون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن وجهة نظرهم في هذه التعديلات التي يصفونها بـ"الباطلة".

وحتى كتابة هذه السطور، كان هناك أكثر من 317 ألف توقيع على موقع حملة معارضة للتعديلات "رغم عدم قدرة معظم المصريين على الولوج على الموقع إلا من خلال برامج تتعدى الحجب الذي تفرضه السلطات عليه"، حسب ما يقول البلشي.

وتحجب السلطات نحو 513 موقعا إخباريا وسياسيا، حسب حصر قامت به مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأذيعت أغان عديدة في مصر تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، بعضها ترويجي مؤيد للتعديلات، وفيديو آخر يجمع عشرات الفنانين، فيما لجأ المرشح الرئاسي السابق والمعارض حمدين صباحي إلى اليوتيوب لتوضيح موقفه المحتج على التعديلات ودعوة المصريين لرفضها في الاستفتاء.