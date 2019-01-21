تكريم علمي لمحمد صلاح!

قام عالم مصري بتكريم لاعب نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بشكل خاص، وذلك بإطلاق اسمه على اكتشاف علمي له.

وأطلق الباحث في علم الحشرات، والأستاذ في جامعة الملك سعود، والأستاذ الزائر في المتحف العالمي للحفريات بليفربول مصطفى شرف، اسم اللاعب الذي تألق مع ليفربول على فصيلة من النمل اكتشفها تسمى "ميرانوبلس"، فأسماها "ميرانوبلس مو صلاح".

وكتب البروفيسور في دورية Peer J عن صلاح الذي سجل 50 هدفا مع ليفربول في 72 مباراة إنه يهدي الاكتشاف للنجم النادي الإنكليزي والمنتخب المصري.

يذكر أن صلاح ساعد ليفربول في تعزيز صدارته لدوري البريميرليغ، بتسجيله هدفين في مبارة الفريق أمام كريستال بالاس السبت التي انتهت بفوز فريقه 4-3.