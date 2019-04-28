إضراب في جهاز الشرطة السودانية

بدأ ضباط في الشرطة السودانية إضرابا مطالبين بـ "تنظيف الشرطة من سيطرة النظام البائد"، وفق ما أفاد به تجمع المهنيين السودانيين الأحد.

وقال التجمع في منشورة على فيسبوك إن المضربين هم عناصر من رتبة نقيب فأعلى، حيث يطالبون بمحاسبة المتورطين في "فتح مخازن الشرطة ومنح زيها الرسمي وعرباتها للمليشيات الخارجة عن القانون."

ويؤكد المضربون على ضرورة "الحفاظ على الشرطة كجهاز قومي مهني يخدم الوطن والشعب وليس الحزب والسياسيين".

وطالب تجمع المهنيين السودانيين المواطنين بدعم مطالب المضربين و"التعاون مع ضباط وضباط صف وجنود الشرطة المضربين حتى ننعم جميعا بجهاز شرطي مهني يخدم الشعب في دولة القانون والمواطنة".

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