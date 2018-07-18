شكل جديد للطائرة الرئاسية

قال مسؤولون أميركيون إن شركة بوينغ تسلمت عقدا بقيمة 3.9 مليارات دولار لصنع طائرتين رئاسيتين من طراز 747-8.

وأوردت وكالة رويترز أن الطائرتين اللتين سيتم طلائهما بالأحمر والأبيض والأزرق يتوقع أن يتم تسليمهما بحلول كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في مقابلة الثلاثاء بأنه تم تحديث الطائرة الرئاسية Air Force One من الداخل في النموذج الجديد، فضلا عن تغيير شكل الألوان من الخارج، على أن يضاف إليها الأحمر. والشكل الحالي يتضمن اللونين الأبيض والأزرق.

والطائرة الرئاسية الجديدة مصممة لتكون قادرة على التحليق في أسوأ الظروف الأمنية، مثل اندلاع حرب نووية، وهي مزودة بأنظمة طيران عسكرية، ونظام متقدم للاتصال، ونظام للدفاع.

وكانت الشركة الأميركية والبيت الأبيض قد توصلا إلى اتفاق غير رسمي في شباط/ فبراير الماضي وضع الخطوط العريضة للصفقة.

وأكد الرئيس دونالد ترامب حينها أن الاتفاق الجديد سيوفر 1.4 مليار دولار لدافعي الضرائب الأميركيين.

وانتقد الرئيس في مناسبات سابقة تكلفة بناء طائرة رئاسية جديدة، قائلا إنها "مرتفعة للغاية".