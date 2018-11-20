إصابة نيمار خلال ودية ضد الكاميرون

اضطر نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا للخروج مصابا بعد ثماني دقائق من بداية المباراة الدولية الودية ضد الكاميرون الثلاثاء في ميلتون بإنكلترا.

وشعر نيمار بآلام في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الخامسة فتوجه إلى طبيب المنتخب ليتحدث إليه قبل أن يستأنف اللعب.

وتلقى نيمار كرة في الجهة اليسرى وانطلق بسرعة نحو حافة المنطقة وسددها بيمناه بعيدا عن الخشبات الثلاث وسقط على الأرض متألما بالعضلة اليمنى للمحالب وهي أعلى فخذه الأيمن، وطلب استبداله.

وترك مكانه لمهاجم إيفرتون الإنكليزي ريتشاليستون وأعطى شارة القائد لزميله في باريس سان جرمان المدافع ماركينيوس.

وكان نيمار قاد البرازيل إلى الفوز على الأوروغواي وديا بهدف مقابل لا شيء الجمعة.

وجاءت إصابة نيمار قبل مباراة فريقه ضد تولوز في الدوري المحلي السبت المقبل، والقمة المرتقبة أمام ليفربول الإنكليزي الأسبوع المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.