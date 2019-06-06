إصابة نيمار تحرمه من كوبا أميركا

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الخميس أن النجم نيمار سيغيب عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده هذا الشهر، وذلك بسبب إصابة "خطرة" في الكاحل تعرض لها ليل أمس خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري.

وكان نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي قد خرج مصابا في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في برازيليا، وانتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين نظيفين.

وجلس نيمار على مقاعد البدلاء وبدا عليه الألم وغطى وجهه بيديه، قبل أن يغادر بمعاونة أفراد من الجهاز الطبي، وقد لف كاحله الأيمن بكيس من الثلج.

وأفاد الاتحاد البرازيلي في بيان بأن نيمار عانى من "التواء" في الكاحل، وخضع لصور أشعة وفحوص إضافية أظهرت معاناته من "قطع في أربطة الكاحل الأيمن"، مضيفا "بسبب خطورة إصابته، لن يتمكن نيمار من التعافي للمشاركة في كوبا أميركا" التي تستضيفها بلاده بين 14 حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو.

وكان نيمار (27 عاما) قد عاد إلى الملاعب في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعدما غاب عن صفوف فريقه باريس سان جرمان لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في مشط القدم اليمنى، مشابهة لإصابة تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته أيضا لفترة طويلة عن الفريق.

ويأتي إعلان غياب نيمار الذي أصبح أغلى لاعب في العالم بانضمامه إلى سان جرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، في خضم اتهامات بالاغتصاب يواجهها اللاعب الدولي من قبل سيدة برازيلية يعتبر أنها نصبت له "فخا".

وكان رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو قد أكد الثلاثاء أن نيمار سيشارك في كوبا أميركا على رغم الضجة التي تثيرها اتهامات الاغتصاب.