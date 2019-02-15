إصابة شخص بحروق خطيرة بعد هجوم في مترو باريس

قالت شرطة باريس إن شخصا أصيب بجروح خطيرة بعد أن تعرض "لسائل غير معروف" في محطة مترو، فيما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"هجوم حمضي".

وتم الاعتداء على الضحية مجهولة الهوية في الخط الأول لمترو الأنفاق، بالقرب من محطة باستيل، خلال ساعة الذروة صباح الجمعة.

ويخضع الشخص للعلاج من حروق كبيرة في الوجه واليدين بعد إجلاء خدمات الطوارئ له.

وتقول الشرطة إن التحقيق جار وإن مرتكب الجريمة طليق.

وأصيب رجل وامرأة بحروق جراء تعرضهما "لسائل مجهول" في المترو الأربعاء الماضي، لكن الشرطة قالت إن ما من صلة بين الحادثين.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصيب أميركيان بجروح بعد أن هاجمتهما امرأة بحامض هيدروكلوريك في محطة قطارات مارسيليا جنوبي فرنسا.