إصابة دي بروينه تبعده عن مانشستر سيتي لثلاثة أشهر

سيغيب البلجيكي كيفن دي بروينه نجم وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لثلاثة أشهر عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية بركبته الأربعاء.

وأعلن النادي في بيان أن دي بروينه "عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لن يحتاج إلى عملية جراحية.

وتوقع النادي أن يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات "نحو ثلاثة أشهر".

We can confirm @DeBruyneKev has suffered a lateral collateral ligament (LCL) lesion in his right knee.



No surgery is required, and the midfielder is expected to be out for around three months.



Get well soon, KDB! #mancity pic.twitter.com/hozcvnF8BX — Manchester City (@ManCity) August 17, 2018

وقاد صانع الألعاب البلجيكي ناديه الإنكليزي الموسم الماضي بـ 16 تمريرة حاسمة إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة.

ولم يبدأ دي بروينه المبارة الافتتاحية لسيتي في الموسم الجديد أمام أرسنال والتي فاز فيه الأول بهدفين دون رد الأحد.