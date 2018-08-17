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رياضة

إصابة دي بروينه تبعده عن مانشستر سيتي لثلاثة أشهر

كيفن دي بروينه

سيغيب البلجيكي كيفن دي بروينه نجم وسط مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لثلاثة أشهر عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية بركبته الأربعاء.

وأعلن النادي في بيان أن دي بروينه "عانى تمزقا في الرباط الطرفي الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لن يحتاج إلى عملية جراحية.

وتوقع النادي أن يغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات "نحو ثلاثة أشهر".

وقاد صانع الألعاب البلجيكي ناديه الإنكليزي الموسم الماضي بـ 16 تمريرة حاسمة إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة.

ولم يبدأ دي بروينه المبارة الافتتاحية لسيتي في الموسم الجديد أمام أرسنال والتي فاز فيه الأول بهدفين دون رد الأحد.

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