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إصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية طعن بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون في موقع عملية طعن في الخليل في 17 سبتمر 2016

أصيب ثلاثة إسرائيليين الخميس في هجوم بسكين شنه شخص قتل لاحقا داخل منزل في مستوطنة قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إن "إرهابيا تسلل (إلى مستوطنة) آدم وهاجم بسكين ثلاثة مدنيين ما أدى إلى إصابتهم قبل أن يقتل بالرصاص"، مضيفا "تم نقل المصابين إلى المستشفى".​

وأوضح الجيش أن قوة عسكرية وصلت إلى مكان الهجوم لتمشيطه.

وقالت أجهزة الإسعاف إن اثنين من الجرحى الإسرائيليين نقلا إلى مستشفى هداسا في القدس فيما نقل الجريح الثالث الذي أصيب في ساقه إلى مستشفى آخر.

وقال مستشفى هداسا في بينا إن الجريحين نقلا إلى قسم العناية الفائقة، موضحا أن أحدهما (31 عاما) في وضع حرج، فيما حياة الثاني (58 عاما) ليست في خطر.

وبعد الهجوم، وصل جنود إسرائيليون إلى المكان وبدأوا عمليات بحث.

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