ضحايا في إطلاق نار في كاليفورنيا

نقلت وسائل إعلام أميركية الخميس عن مسؤولين في سلطات كاليفورنيا أن إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر الأربعاء داخل مطعم وحانة بوردرلاين بمدينة ثاوزند أوكس جنوبي الولاية، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأن المهاجم قتل في الموقع.

ويشير الموقع الإلكتروني لمطعم وحانة بوردرلاين إلى أنه يستضيف حفلات لموسيقي الريف الأميركية خاصة بالطلاب كل يوم أربعاء. وأفادت الشرطة بأن مئات الأشخاص كانوا في المكان وقت وقوع إطلاق النار.

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أعلن مسؤولون أمنيون في كاليفورنيا أن 11 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح عندما أطلق مسلح النار داخل حانة وقاعة رقص في ثاوزند أوكس جنوبي الولاية في ساعة متأخرة الأربعاء.

وكانت الحانة تستضيف فعالية لطلاب الجامعات عندما وقع إطلاق النار في المدينة التي تبعد عن لوس أنجلس بحوالي 40 ميلا.

وقال غارو كوردجيان من مكتب المسؤول الأمني المحلي في مقاطعة فنتورا التي تقع فيها المدينة، إن الشرطة تتعامل مع "وضع مستمر" أي أنه لم يعرف بعد ما إذا كان قد تم تحييد المهاجم.

وكان جهاز الإطفاء في المقاطعة قد أعلن على تويتر أن "عناصر الإطفاء والمسعفين هرعوا إلى مكان حادثة إطلاق نار في مدينة ثاوزاند أوكس، وتقوم الشرطة بتأمين المكان. وقد أفيد بوقوع عدة إصابات".

ونقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون قوله إنه تم إطلاق 30 عيارا ناريا على الأقل نجم عنها إصابات.

وقال شاهد عيان لم يذكر اسمه للصحيفة إن شخصا دخل راكضا إلى الحانة في حوالي الساعة 11:30 مساء الأربعاء، وبدأ إطلاق النار "30 مرة على الأقل" من مسدس أسود على ما يبدو.