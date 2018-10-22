إسقاط طائرة مسيرة فوق منزل ممثل خامنئي بالأحواز

أسقطت الشرطة الإيرانية طائرة مسيرة حلقت ليل الأحد حول منزل ممثل مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، في محافظة خوزستان.

وقال رجل الدين كميل عساكره، المقرب من موسوی جزایری ممثل خامنئي في المنطقة، الاثنين إن "طائرة مسيرة عن بعد وغير مرخصة، أسقطت على يد رجال الأمن أمس".

وأضاف قائم مقام مدينة الأحواز جمال نيسي أن "خبراؤنا يعكفون حاليا على معرفة هوية هؤلاء الذين كانوا يتحكمون بالطائرة، وهل كانت بغرض الترفيه أم لأغراض أخرى".

وأوضح نيسي أن المنطقة التي طارت بها الطائرة المسيرة تعد "منطقة حساسة"ولا يجوز أن تطير بها طائرة غير مرخصة فيها.

يذكر أن الحكومة الإيرانية أطلقت مؤخرا حملة اعتقالات موسعة في منطقة الأحواز ذات الأغلبية العربية، عقب الهجوم المسلح على العرض العسكري في 22 أيلول/سبتمبر الماضي.