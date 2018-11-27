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إسرائيل تكشف موعد خطة السلام

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون

قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت إسرائيل أنها ستعرض الخطة المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط مطلع العام المقبل.

وصرح دانون للصحافيين بأن خطة السلام "اكتملت" وبأن الإدارة الأميركية ناقشت مع إسرائيل توقيت كشف مضمونها.

وأضاف "بحسب ما نعرف، فإنهم يتحدثون معنا عن بداية 2019 التي ستحل قريبا.. لا نعرف تفاصيل الخطة ولكننا نعلم أنها اكتملت".

وذكر أن موعد مطلع العام المقبل يعتبر أفضل توقيت لأنه يأتي قبل عدة أشهر من الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أنه يعتزم كشف خطته للسلام بنهاية العام.

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