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إسرائيل: قذيفتان من سوريا باتجاه الجولان

صورة تظهر الجدار الذي يفصل بين الجانب الإسرئيلي من الجولان وسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين أطلقتا من سوريا باتجاه جبل الشيخ في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وقال الجيش السبت إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار التي تحذر من الصواريخ القادمة لم يتم تفعيلها.

وأفاد مراسل الحرة في إسرائيل، نقلا عن مصادر، بأن الصاروخين ربما يكونا قد أطلقا بالخطأ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قصف الطيران الإسرائيلي موقعا عسكريا سوريا بعد أن قال الجيش إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق على إحدى طائراته المقاتلة.

وقالت وسائل إعلام سورية إن جنديا قتل في الغارة الجوية.

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