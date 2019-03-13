إسرائيل تكتشف شبكة لحزب الله في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كشف شبكة للمسلحين تديرها جماعة حزب الله اللبنانية داخل سوريا، على طول الحدود مع إسرائيل.



ونقل بيان عن البريغادير جنرال أميت فيشر الأربعاء تحذيره للجماعة اللبنانية المسلحة من أن إسرائيل "لن تسمح لأي محاولة لحزب الله لترسيخ نفسه بالقرب من الحدود."



وجاء في البيان "ستعمل بكل قوتنا لإجبار هذه المنظمة الإرهابية على الخروج"، في إشارة إلى تحركات جديدة محتملة من قبل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.



وقال البيان إن الشبكة، التي يديرها حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني، تقوم بتخزين الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية وتجنيد السكان المحليين لشن هجمات ضد إسرائيل.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على تويتر تفاصيل جديدة عن الاكتشاف.





وكر الجيش الإسرائيلي أن الناشط من حزب الله علي موسى دقدوق هو قائد الشبكة، التي قال الجيش "إنها تعمل بشكل مستقل عن سلطة الرئيس السوري بشار الأسد".