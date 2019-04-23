'ترامب' اسم لمدينة بالجولان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء إنه يعتزم إطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان، تقديرا لاعترافه بسيادة إسرائيل عليها.

وصرح نتانياهو، الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة مع عائلته لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي، في رسالة فيديو بأنه سيطرح على الحكومة قرارا يدعو فيه إلى إطلاق اسم ترامب على المستوطنة الجديدة.

وقال "نحن الإسرائيليون تأثرنا جميعا بشدة عندما اتخذ الرئيس ترامب قراره التاريخي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وأعلن الرئيس الأميركي في 21 آذار/مارس اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الشهر الماضي بناء على طلب سوريا، تم التنديد بقرار ترامب باعتباره انتهاكا للقانون الدولي كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن الأعضاء الدائمون الأربعة الآخرون في المجلس، بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، أنهم سيواصلون اعتبار الجولان أرضا عربية محتلة من إسرائيل.

واحتلت إسرائيل الجولان عام 1967 وضمتها عام 1981. ووقع ترامب على الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، مثيرا موجة من الاحتجاجات في العالم ضد القرار الذي يأتي في أعقاب قراره عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.