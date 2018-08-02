إسرائيل توقف دخول المحروقات والغاز إلى غزة

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رحلة كانت مقررة إلى كولومبيا الأسبوع المقبل، بحسب مسؤول إسرائيلي قال "إن السبب هو الوضع في غزة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد قرر وقف دخول إمدادات الوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات هيليوم حارقة نحو جنوبي إسرائيل.

وأضاف ليبرمان في بيان الأربعاء أن إسرائيل لن تسمح بمرور الوقود والغاز إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بسبب "استمرار رعب البالونات الحارقة والاحتكاك على الحدود."

وذكر أن القرار سيطبق بداية من الخميس.

وكانت إسرائيل علقت مؤقتا دخول شحنات الوقود إلى غزة في تموز/يوليو الماضي لأسباب مماثلة.