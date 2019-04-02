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إسرائيل تنفي وجود صفقة تبادل أسرى مع حماس

دبابات إسرائيلية على حدود قطاع غزة

قال القائم بأعمال وزير الخارجية وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إنه لا يعتقد أن موضوع تبادل الأسرى مطروح على الطاولة في المفاوضات التي يجريها الوسيط المصري نيابة عن الفصائل الفلسطينية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة.

وأوضح أن "الأنباء التي نقلتها مصادر فلسطينية عن أن صفقة ستحسم في الساعات القادمة هي أنباء غير صحيحة".

ويواصل الوفد الأمني المصري مساعيه من أجل تثبيت التهدئة حيث أنهى مشاوراته في إسرائيل وعاد إلى القطاع غزة صباح الثلاثاء عبر معبر بيت حانون- إيريز.

في غضون ذلك أعلن أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات زار القاهرة الشهر الماضي في إطار المساعي من أجل التهدئة مع حماس. ولم يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الزيارة والمواضيع التي تمت مناقشتها.

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