إسرائيل تقصف موقعين لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين قصف موقعين تابعين لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة عبرت السياج الحدودي وتسببت في إحراق أراض زراعية إسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية وسكان في غزة إن "الغارات استهدفت مواقع في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، من دون أن توقع إصابات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت منطقة قريبة من المكان الذي أطلقت منه بالونات تحمل مواد مشتعلة، فيما أوضح المتحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إيلي كوهين أن أربعة حرائق اندلعت داخل إسرائيل الاثنين جراء الطائرات الورقية والبالونات التي تحمل مواد حارقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين خلال زيارة لبلدة سديروت "أوعزنا إلى الجيش بدحر وصد إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ولا نزال في أوج هذا الحراك".

وكانت إسرائيل قد شنت غارات على قطاع غزة السبت في يوم شهد أعنف مواجهات وتبادل لإطلاق نار كثيف بين إسرائيل وحركة حماس منذ عام 2014. وأعلنت حماس مساء السبت التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.