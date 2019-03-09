إسرائيل تقصف مواقع في غزة ردا على قذيفة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قصف عدة مواقع لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع صوب إسرائيل مساء الجمعة.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن طائراته "قصفت عدة أهداف عسكرية في مجمع لحماس في جنوب قطاع غزة وأنفاقا تحت الأرض في شماله".

وأضاف البيان أن "الضربات جاءت ردا على قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية" إضافة إلى "بالونات تحمل مواد متفجرة" ومحاولات تدمير "البنى التحتية الأمنية".

ومساء الجمعة، أشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، أكد أنها سقطت في أرض خلاء.

وأفاد مسؤولون أمنيون في غزة بأن الضربات الإسرائيلية لم تسفر عن وقوع إصابات.

وذكر شهود عيان أن المواقع المستهدفة تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقتل فلسطيني وأصيب 48 آخرون على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات "مسيرات العودة وكسر الحصار" الجمعة قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.