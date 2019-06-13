إسرائيل تقصف قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحركة حماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار/مايو.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر إن "مقاتلات حربية أغارت الليلة الماضية على بنية تحتية تحت أرضية في مجمع عسكري تابع لحماس في جنوب قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية الليلة الماضية".

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار/مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني الخميس إن الطيران الإسرائيلي "شن عدة غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس (في جنوب القطاع)".

وأضاف المصدر أن ما من أنباء وردت عن وقوع إصابات.

إغلاق المنطقة البحرية في غزة

ومساء الأربعاء أعلنت إسرائيل إغلاق المنطقة البحرية في غزة بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية مساء الأربعاء في غزة حتى إشعار آخر".

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت بسبعة حرائق الثلاثاء وحده.

وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة الثلاثاء أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.