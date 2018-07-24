إسرائيل تعيد فتح معبر للبضائع مع غزة

تعيد إسرائيل الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم (كيريم شالوم) الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة.

وأغلق المعبر في التاسع من تموز/يوليو الحالي إثر إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان صحافي أنه سيتم إعادة فتح معبر كيريم شالوم جزئيا وسيصبح من الممكن نقل الغاز والمحروقات وأغذية وأدوية إلى غزة.

وتراجع عدد الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لكن دون أن يتوقف بشكل نهائي.

ولن يعود المعبر إلى النشاط الكامل إلا بـ"شرط التوقف التام عن إطلاق البالونات والتوتر على الحدود"، وفق البيان.

وبقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.

واندلعت احتجاجات ومواجهات على الحدود بين غزة واسرائيل في 30 آذار/مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين.