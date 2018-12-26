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إسرائيل تدمر نفقا جديدا على حدود لبنان

قوات إسرائيلية في إحدى المناطق الحدودية مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن قواته اكتشفت قبل عدة أيام نفقا جديدا تم حفره من قرية عيتا الشعب اللبنانية ويمتد إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر إنه "تم إحباط مسار النفق الإرهابي الهجومي من خلال تفجيره".

ونشر أدرعي فيديو قال إنه صور داخل النفق قبل تدميره.

وأكد الجيش أنه سيواصل "كشف وإحباط أنفاق حزب الله الهجومية وفق الخطة"، مجددا تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية "حفر الأنفاق وتداعيات هذه النشاطات".

وأطلقت إسرائيل عملية واسعة في الرابع من كانون الأول/ديسمبر سميت "درع الشمال"، اكتشفت على أثرها عددا من الأنفاق التي تخترق أراضيها وتتهم حزب الله البناني بحفرها.

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