إسرائيل: هجوم جوي واسع على غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء شن غارات جوية على قطاع غزة ردا على إطلاق مقذوفات باتجاه بلدات في جنوب إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تغريدة على تويتر، استهداف 12 موقعا فلسطينيا ردا على إطلاق عشرات القذائف والصواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وقالت تقارير فلسطينية إن القصف الإسرائيلي، استهدف موقعا تابعا لحماس في بيت لاهيا شمالي القطاع.

واعترضت القبة الحديدية عددا من القذائف الفلسطينية، بينما سقطت أربع في بلدة سديروت الحدودية، حسب الجيش الاسرائيلي.

وتسبب القصف الفلسطيني في إصابة رجلين بجروح ظفيفة إلى متوسطة حسب مصادر طبية. كما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وفي وقت سابق من الأربعاء استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا لحماس شمال غزة بعد استهداف مسلحين فلسطينيين سيارة مدنية كانت تقوم بأعمال بناء الجدار على الحدود مع القطاع.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، لكن مسلحين تابعين لحماس قتلا الثلاثاء في غارات جوية على القطاع.

هذا ويناقش وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان التصعيد على الحدود الجنوبية مع كبار المسؤولين العسكريين.

تأتي هذه التطورات فيما تبذل مصر والأمم المتحدة جهودا حثيثة لتخفيف التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحماس.