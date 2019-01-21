نتانياهو يحذر إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا استهدفت أساسا مواقع عسكرية أقامتها إيران، التي حذرها من مواجهة عواقب لتهديدها بتدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو في كلمة "نعمل ضد إيران والقوات السورية التي تتواطأ في العدوان الإيراني... سنضرب كل من يحاول الإضرار بنا. من يهدد بمحونا عليه تحمل المسؤولية كاملة".

وأعلنت إسرائيل أنها استهدفت في وقت مبكر الاثنين مواقع للنظام السوري وإيران في سوريا، "ردا" على إطلاق الإيرانيين صاروخ أرض أرض.

وأسفر الاستهداف عن مقتل 11 مقاتلا بينهم سوريان بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي خرائط توضح المواقع التي استهدفتها الطيران إسرائيل في سوريا:

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن "مصدر عسكري" قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الأحد الاثنين لإطلاق صواريخ على سوريا.

وأكد الجيش الروسي بدوره أن ضربات إسرائيلية طاولت سوريا، متحدثا عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ستة فيما لفت المرصد السوري إلى مقتل 11 مقاتلا بينهم سوريان.

تحديث: الاثنين 10:40 ت غ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قواته تقوم بضرب أهداف تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني داخل سوريا.

وحذر أدرعي قوات النظام السوري من استهداف "الأراضي الإسرائيلية أو قواتنا".

وأفاد شهود عيان لـ "موقع الحرة" في وقت سابق الأحد بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الأنباء المحلية الرسمية إن الدفاعات الجوية السورية "تتصدى لأهداف معادية وتسقط عددا منها".

تحديث: 23:51 ت غ

أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد اعتراض صاروخ في مرتفعات الجولان أطلق من سوريا بعد وقت قصير من الإعلان عن غارات إسرائيلية في سوريا.

وقال الجيش في بيان "اعترضت منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) صاروخا أطلق باتجاه شمال هضبة الجولان".

وأوضح متحدث عسكري أن الصاروخ أطلق من سوريا.

وأعلنت دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن "المنطقة المستهدفة تقع جنوب دمشق قرب منطقة الكسوة، التي استهدفت مرات عدة في السابق".

وأضاف أن في المنطقة "مستودعات أسلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت تعرضت للقصف".

ونادرا ما تعلق إسرائيل على استهدافها سوريا.