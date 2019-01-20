إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من سوريا

أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد اعتراض صاروخ في مرتفعات الجولان أطلق من سوريا بعد وقت قصير من الإعلان عن غارات إسرائيلية في سوريا.

وقال الجيش في بيان "اعترضت منظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية) صاروخا أطلق باتجاه شمال هضبة الجولان".

وأوضح متحدث عسكري أن الصاروخ أطلق من سوريا.

وأعلنت دمشق بحسب الإعلام الرسمي السوري تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن "المنطقة المستهدفة تقع جنوب دمشق قرب منطقة الكسوة، التي استهدفت مرات عدة في السابق".

وأضاف أن في المنطقة "مستودعات أسلحة لحزب الله ومقاتلين إيرانيين، إلا أنه لم يتم التأكد بعد ما إذا كانت تعرضت للقصف".

ونادرا ما تعلق إسرائيل على استهدافها سوريا.