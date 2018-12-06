إسرائيل تطلع دبلوماسيين على نفق حدودي

أطلعت إسرائيل الخميس عددا من الدبلوماسيين الأجانب والصحافيين على نفق اكتشفته على الحدود مع لبنان وتقول إن حزب الله حفره بهدف التسلل إلى أراضيها.

وأفاد مراسل "الحرة" في القدس بأن المسؤولين الأجانب والصحافيين توجهوا إلى المنطقة التي تجري فيها عمليات الحفر الإسرائيلية على الحدود.

وقال سفير النمسا لدى إسرائيل مارتن وايس عبر "تويتر" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا مع الدبلوماسيين قرب مستوطنة المطلة لإطلاعهم على سير عملية "درع الشمال".

وأضاف أنه قال إن "هذه الأنفاق كبيرة لدرجة تجعلها تتسع لجنود وتتيح استخدام دراجات نارية لشن هجمات وعمليات خطف. إنه تهديد حقيقي".

وأطلقت إسرائيل صباح الثلاثاء عملية "درع الشمال" التي تهدف إلى كشف وإحباط هجمات على الحدود مع لبنان عبر أنفاق حفرها حزب الله. وأعلنت المنطقة المحيطة بمستوطنة المطلة، منطقة عسكرية مغلقة.

ونشر الجيش صورا تظهر آليات ثقيلة تقوم بحفر الأرض، وأوضح المتحدث باسم القوات الإسرائيلية جوناثان كونريكوس أن جميع العمليات ستجري على الأراضي الإسرائيلية وأن الأنفاق لم تكن بعد صالحة لشن هجمات ولا تشكل "تهديدا فوريا" لسكان شمال إسرائيل.

وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء إن إسرائيل لم تقدم دليلا على وجود أنفاق للهجوم عليها على الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن وزارة الخارجية تحضر شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن "الخروق الإسرائيلية المتكررة"، فيما أصدر الجيش اللبناني بيانا وصف فيه التقارير الإسرائيلية بشأن الأنفاق بـ"الادعاءات"، داعيا إسرائيل إلى تقديم معلومات محددة بشأن موقع تلك الأنفاق.

واتهمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء نتانياهو بتضخيم قضية اكتشاف الأنفاق من أجل تحقيق مآرب سياسية.

وقالت ليفني التي كانت وزيرة للخارجية خلال حرب 2006 مع حزب الله، إنها في حين تثمن اكتشاف الجيش الأنفاق وتدميرها فإنه يجب إبقاء العملية "ضمن حجمها" الحقيقي. وأضافت: "نحن لسنا في وضع يتواجد فيه جنودنا خلف خطوط العدو. نحن نتحدّث عن نشاط هندسي على أرض ضمن سيادة دولة إسرائيل".