إسرائيل تسقط طائرة مسيرة انطلقت من غزة

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه أسقط طائرة مسيرة اجتازت البلاد من قطاع غزة.

وقال الجيش إنه تحصل على الطائرة عقب إسقاطها ويقوم بفحصها.

ولم يصدر أي تعليق من غزة حتى الآن.

ومن المعلوم أن قادة حماس قاموا بتطوير برنامج طائرات مسيرة من دون طيار بمساعدة إيرانية.

وعادة ما تستخدم الطائرات المسيرة للاستطلاع على طول الحدود بين إسرائيل والقطاع الفلسطيني.

ومن غير الواضح إن كانت لدى هذه الطائرات القدرة على تنفيذ هجمات.

ويأتي هذا الحادث وسط توترات منخفضة المستوى على طول الحدود حيث لا تزال إسرائيل وغزة تحاولان الحفاظ على هدنة غير رسمية طويلة الأجل بينهما.

وشملت الاحتجاجات الأخيرة إطلاق شبان فلسطينيين بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

واقترب آخرون من السياج شديد الحراسة في عدة مواقع واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية.