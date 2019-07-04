إسرائيل تستهدف "شحنات أسلحة إيرانية" في سيناء

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات استهدفت شاحنات أسلحة كانت متوجهة إلى قطاع غزة عبر سيناء في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وأيار/مايو 2019، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتضمنت الشاحنات صواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى غزة بعدما جرى نقلها عبر تجار أسلحة في ليبيا.

وكان مقررا بيعها إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من الجماعات المسلحة بواسطة وسطاء فلسطينيين موجودين في بلدان مختلفة من بينها ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر لم تكشف هويتها قولها إن سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات.

وأشارت المصادر إلى أن اسرائيل تقود عملية واسعة في سيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز الموساد لمنع وصول أي أسلحة وأموال لصالح حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وذكرت أن إسرائيل تنفذ أحيانا عمليات في دول عربية يمر بها خط تهريب الأسلحة والصواريخ، مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الأحمر لمنع نقل الأسلحة من هناك لدول قريبة.