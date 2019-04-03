إسرائيل تستعيد رفات جندي فقد في لبنان

استعادت إسرائيل رفات جندي فقد منذ اجتياحها للبنان في صيف 1982، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس الأربعاء.

وصرح كونريكوس للصحافيين أن رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل، من دون أن يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.

وأوضح المتحدث أن جنديين آخرين لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة التي شهدت مواجهة بين الجيشين الإسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من حزيران/يونيو 1982.

وأضاف أنه تم التأكد رسميا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "جهدا متعدد السنوات في هيئة الاستخبارات" أدى إلى العثور على مفقودي معركة السلطان يعقوب.