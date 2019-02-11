إسرائيل ترحب بدعوة كاتب سعودي لتطبيع العلاقات

رحبت إسرائيل بدعوة الكاتب السعودي دحام الجفران العنزي إلى "علاقات طبيعية" بين السعودية وإسرائيل.

وكان الكاتب قد ذكر في مقال في صحيفة الخليج أن "المشهد الملتهب في الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب وأهله وتجفيف منابعه وصناعة الحياة والسلام العادل والشامل لن يتم أبدا إلا بوجود علاقات طبيعية بين المملكة العربية السعودية ودولة إسرائيل".

ورأى الكاتب أن "الحديث عن سلام حقيقي بين العرب وإسرائيل" يمكن لولي العهد محمد بن سلمان "تحويله من خيال إلى حقيقة".

وردا على المقال، رحبت وزارة الخارجية عبر أحد حساباتها باللغة العربية على تويتر بالدعوة. وجاء في تغريدة لها أن "إسرائيل يدها ممدودة للسلام مع كل دول الجوار":

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