تدشين مستوطنة 'رامات ترامب' في الجولان

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان باسم "رامات ترامب" تكريما للرئيس دونالد ترامب.

واعترف الرئيس دونالد في 25 مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي سيطرت عليه خلال حرب عام 1967 من الجولان، ثم ضمته عام 1981.

وقال نتانياهو "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفا ترامب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا".

في وقت لاحق، كتب ترامب في تغريدة "شكرا لك رئيس الوزراء نتانياهو ولدولة إسرائيل على هذا الشرف العظيم".

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترامب" في كيبوتز "كويلا بروشيم" الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

وأشاد فريدمان بـ "البادرة الاستثنائية".

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الرئيس ترامب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها"، معيدا التذكير أن ترامب قام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.

وقال إن افتتاح مستوطنة جديدة الأمر الذي "لم يحصل منذ سنوات عديدة"، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان.

وكانت الحكومة الإسرائيلية في عام 1949، قد افتتحت بلدة في وسط البلاد باسم "كفر ترومان" تعبيرا عن الشكر للرئيس الأميركي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 مايو 1948.