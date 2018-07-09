إسرائيل تحذر النظام السوري من نشر قواته قرب الحدود

هددت إسرائيل الاثنين "برد عنيف" على أي محاولة من القوات السورية للانتشار في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمام نواب حزبه "يسرائيل بيتنا": "سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وسنصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف".

وأضاف ليبرمان أن إسرائيل لن تسمح "بترسيخ وجود إيران في سورية أو أن تتحول الأراضي السورية لنقطة انطلاق ضد إسرائيل".

وتأتي تصريحات ليبرمان بالتزامن مع شن القوات السورية بدعم روسي هجوما على محافظة درعا جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تتحول بعد ذلك للقنيطرة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والتي تقع في جزء من هضبة الجولان تشمله الهدنة.

وكانت إسرائيل وسورية قد وقعتا اتفاق هدنة برعاية الأمم المتحدة قبل 44 عاما تم بموجبه إعلان منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين.