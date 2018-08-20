إسرائيل.. تبادل إطلاق نار عند الحدود مع غزة

تبادل جنود إسرائيليون ومسلح فلسطيني إطلاق النار عند الحدود مع غزة الاثنين، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي رغم الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين.

ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين فيما لم يعرف مصير المسلح الفلسطيني.

وأبقت إسرائيل معبر إيريز "بيت حانون"، وهو الوحيد المخصص للأشخاص بينها وبين قطاع غزة، مغلقاً لليوم الثاني على التوالي وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفادت ناطقة باسم الوحدة التابعة لوزارة الدفاع والمعنية بالإشراف على الممر أن معبر إيريز مغلق الاثنين وسيبقى كذلك "حتى إشعار آخر".

وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.

ويمر نحو ألف فلسطيني من غزة عبر إيريز كل يوم، معظمهم أشخاص بحاجة إلى العناية الطبية إلى جانب رجال أعمال وطلاب وغيرهم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم "كيريم شالوم"، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.

ولا تملك غزة حدودا أخرى إلا مع مصر حيث يقع معبر رفح الذي بقي مغلقا لفترات طويلة خلال السنوات الأخيرة، وفتحته القاهرة في منتصف أيار/مايو.