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إسرائيل: استهداف فلسطينيين كانوا يزرعون عبوة ناسفة جنوب غزة

الدخان يتصاعد جراء غارة إسرائيلية استهدفت مواقع لحركة حماس في غزة-أرشيف

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان الأحد أن طائراته استهدفت ثلاثة فلسطينيين كانوا يزرعون عبوة ناسفة على الجدار الأمني في جنوب قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة حركة حماس.​

ولم يعط البيان تفاصيل أكثر بشأن الحادث، إلا أن مصادر صحية من داخل قطاع غزة أفادت بأن ثلاثة فلسطينيين قتلوا نتيجة قصف إسرائيلي في المنطقة الشرقية بين خان يونس ودير البلح.

وشهد ليل الجمعة السبت إطلاق عشرات الصواريخ من غزة على إسرائيل رد عليها الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات على القطاع، وجاءت غداة مقتل ستة فلسطينيين في مواجهات على الحدود.

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