إسبانيا تقترح استضافة كأس العالم مع المغرب والبرتغال

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الإثنين إنه اقترح على المسؤولين في المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وأضاف سانشيز عقب استقباله في الرباط من قبل الملك المغربي محمد السادس "تقدمت باقتراح، بداية إلى الحكومة وبعدها إلى الملك محمد السادس، بإطلاق ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال".

وتابع المسؤول الإسباني الذي يجري الاثنين زيارته الأولى للمغرب "ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وأفريقيا، لقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح".

ولم ينجح المغرب في عرضه لاستضافة نهائيات 2026 والتي تم منح حق استضافتها للعرض المشترك الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما أنه فشل في استضافة مونديال 2010 والذي ذهب في حينه لجنوب إفريقيا.

واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982، ودشنت حملة لم يكتب لها النجاح إلى جانب البرتغال لاستضافة مونديال 2018 والتي تم منحها لروسيا.

ولم تستضف البرتغال كأس العالم على الإطلاق، لكنها احتضنت بطولة أوروبا عام 2004 حيث خسرت في النهائي أمام اليونان.