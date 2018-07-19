Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

إسبانيا تسحب مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس كاتالونيا السابق

الزعيم الكاتالوني السابق كارلوس بوتشيمون

قرر القاضي الإسباني المسؤول عن التحقيق في محاولة انفصال كاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي سحب مذكرات توقيف دولية ضد الرئيس السابق للإقليم كارلوس بوتشيمون وخمسة من قادة الاستقلال الآخرين الذين فروا إلى الخارج.

ويأتي هذا بعد أن قرر القضاء الألماني قبل أسبوع السماح بتسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس وليس التمرد، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 25 عاما.

وكانت محكمة محلية قد أمرت بوضع الرئيس الانفصالي لإقليم كاتالونيا الإسباني في الحجز بسبب طول إجراءات تسليمه.

وعاشت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ أربعة عقود عندما خرقت حكومة بودجيمون حظرا فرضته مدريد ونظمت استفتاء على استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقي إسبانيا في تشرين الأول/أكتوبر.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG